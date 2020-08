Em live com Bolsonaro, ministro interino da Saúde compara coronavírus ao HIV

O ministro interino participou da live do presidente Jair Bolsonaro (foto: Flickr)

O ministro interino da Saúde, Eduardo, comparou, na noite desta quinta-feira (6), durante a live do presidente Jair Bolsonaro, a pandemia do novo coronavírus com a AIDS, doença causada pelo vírus HIV. Pazuello tentou criar um paralelo entre as enfermidades para mostrar que “a vida segue”.