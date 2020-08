Saúde: Brasil registra 1.237 mortes por covid-19 em 24h; total é de 98.493

O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira, 6, que o Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 1.237 mortes em decorrência do novo coronavírus. O total de óbitos subiu a 98.493. Os casos avançaram 53.139 desde ontem, para 2.912.212.



A região mais afetada pela doença é a Sudeste, que concentra quase um terço das infecções (1.004.105) e 45% das mortes (44.360). Em seguida, vem o Nordeste, com 922.461 casos e 30.145 mortes; o Norte com, respectivamente, 434.067 e 12.205; o Centro-Oeste, com 286.839 e 5.971; e o Sul, com 264.740 e 5.812.



O Brasil segue, por sua vez, como a segunda nação do mundo com mais casos e mortes. Os Estados Unidos vêm em primeiro lugar, com 4.802.491 infecções (53.685 relatadas nas últimas 24 horas) e 157.631 óbitos (1.320 informados de ontem para hoje), segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).