Estado de São Paulo tem mais de 24.400 mortes por covid-19

O Estado de São Paulo já tem mais de 24.400 mortes pelo novo coronavírus. Balanço divulgado nesta quinta-feira, 6, pela Secretaria Estadual da Saúde mostra que os óbitos já são 24.448, sendo 339 deles registrados nas últimas 24 horas. Ainda segundo o balanço, o Estado tem 598.670 casos confirmados da doença, com 13.405 registrados no período de 24 horas. O governo afirma que 390.601 pessoas se recuperaram da doença, sendo que 73.967 foram internadas e tiveram alta hospitalar.



A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 58,2% na Grande São Paulo e de 59,7% no Estado. Há 5.556 pacientes internados em leitos de terapia intensiva e outros 7.524 em leitos de enfermaria.



Os dados mostram que, dos 645 municípios do Estado, houve pelo menos uma pessoa infectada em 640. E foram registrados um ou mais óbitos em 484 cidades.



O Estado de São Paulo continua em quarentena, com quatro regiões nas fases vermelha, a mais restritiva, que só permite o funcinamento de serviços essenciais, grande parte na chamada fase laranja, que permite uma retomada econômica, ainda que parcial, de setores como escritórios, imobiliárias, comércio de rua, shoppings e concessionárias. E uma parte do Estado, entre elas a capital paulista, está na fase amarela, que permite uma reabertura maior da economia. Nesta quinta, a capital paulista e outras cidades há mais de 15 dias na fase amarela podem voltar a abrir bares e restaurantes até 22h.