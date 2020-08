Novavax anuncia resultados positivos em fase 1 de estudo de vacina para covid

A companhia de biotecnologia americana Novavax informou nesta terça-feira, 4, que teve resultados positivos na fase 1 de testes de sua candidata a vacina para covid-19. A empresa diz que a vacina foi bem tolerada e produziu uma resposta imune "robusta" nos participantes da pesquisa. Agora, a empresa diz que os dados foram submetidos à revisão dos pares para uma publicação científica e já estão disponíveis online. Após o anúncio, a ação da empresa caía 10,47% no after hours em Nova York, às 17h50 (de Brasília).



Nos últimos três meses, a ação da empresa subiu mais de 700%. A empresa nunca conseguiu desenvolver com sucesso uma vacina em mais de três décadas de existência, mas agora recebeu recursos da Fundação Bill & Melinda Gates e do governo americano para buscar a imunização contra a covid-19. Além de ter sucesso na fase 1, é preciso que uma candidata a vacina se saia bem nas fase 2 e 3 dos ensaios clínicos para ser utilizada.