Vídeo mostra advogado do DF momentos antes de desaparecer

O advogado teria desaparecido durante uma "festa particular", no último sábado (1º/7) (foto: Reprodução/Redes Sociais)

As buscas pelo advogado Carlos Eduardo Morano Rocha, de 41 anos, prosseguem pelo Lago Paranoá, na área de extensão do Setor de Clubes Sul. Este teria sido o local onde o homem desapareceu durante uma "festa particular", no último sábado (1º/7). Vídeos aos quais o Correio teve acesso mostram momentos antes da vítima ter, supostamente, saltado no Lago.

As imagens mostram o advogado bebendo na beira de uma lancha, que se movimenta pelo Lago Paranoá. Ao canto do vídeo aparece uma jovem, uma dos 12 participantes do evento, que ficou duvido entre duas lanchas.

Em uma outra filmagem, um homem mostra a embarcação onde está o advogado, acompanhado de, pelo menos, sete pessoas. O grupo está reunido em uma roda, enquanto toca música alta. Ninguém usava colete salva-vidas.





Apesar do número de pessoas no grupo, nenhum dos participantes teria visto o instante em que Carlos Eduardo teria desaparecido. Segundo informações preliminares de uma fonte, o advogado teria mergulhado no Lago Paranoá para usar o banheiro da outra embarcação.





O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), e as buscas por Carlos Eduardo iniciaram. A família dele, do Rio de Janeiro (RJ), desembarcou no Distrito Federal no domingo. A investigação será encaminhada para a 10ª DP (Lago Sul).





A perspectiva é que os participantes da festa serão chamados para prestarem esclarecimentos sobre o caso formalmente na unidade policial.