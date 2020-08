Apostas de São Paulo e Distrito Federal dividem R$ 22,6 milhões da Mega-Sena

Sortudos de São Paulo e do Distrito Federal (DF) dividem o prêmio de R$ 22,6 milhões da Mega-Sena acumulada, sorteada na noite deste sábado. Cada aposta vai levar R$ 11,3 milhões.

As dezenas sorteadas são 01 07 10 12 33 42

Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), a aposta de São Paulo foi feita no município de Araçatuba. Já no DF, as seis dezenas saíram em um bolão de 20 cotas e nove números apostados.