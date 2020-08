Servidores do Distrito Federal são indiciados por fraude em concurso

(foto: Ed Alves/CB Press)



A Polícia Civil do Distrito Federal (DF) indiciou 30 pessoas por fraude em concurso da Secretaria de Educação. O esquema foi desvendado durante as investigações da Operação Panoptes, deflagrada em 2018 pela Coordenação de Combate ao Crime Organizado, aos Crimes contra a Administração Pública e à Ordem Tributária (Cecor).



Carros para uso policial



No indiciamento, concluído em 20 de julho, o delegado Adriano Valente pede o sequestro de dois carros usados como pagamento pelas fraudes em concurso — um Fiat Argo de cor vermelha e uma S10 prata, apreendidos nas operações policiais relacionadas ao caso — e sejam disponibilizados para uso da Cecor. O relatório foi encaminhado à Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras e será analisado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para denúncia.