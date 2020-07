Bolsonaro: Pazuello está fazendo um excepcional trabalho na Saúde

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, faz um "excepcional trabalho" à frente da pasta e o fez também gerindo a organização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016. Apesar das pressões, há duas semanas Bolsonaro disse que não cogita substituí-lo.



Sobre as críticas ao trabalho do ministro interino, Bolsonaro argumentou que o ministério "está funcionando". "São mais de 5 mil funcionários no Ministério da Saúde aqui em Brasília, ele levou 15 militares para lá. É a equipe dele que, por coincidência, eram militares", disse Bolsonaro.



Pazuello assumiu a pasta interinamente em maio, após a saída de Nelson Teich, que substituiu Luiz Henrique Mandetta - alvo de ataques na live de hoje do presidente.



"Eu vi vocês da Jovem Pan discutindo aí: 'o general Pazuello está indo bem ou não na Saúde? Tem de ser substituído por um médico'. Nós tivemos lá um médico, olha a desgraça que foi o primeiro. O segundo foi muito rápido"