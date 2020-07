Estudo da Unicamp avalia impactos neurológicos da COVID-19 a longo prazo

Objetivo dos estudos é ajudar na prevenção desses problemas, tanto os imediatos quanto os tardios (foto: Vitória McNamee/AFP)

O Laboratório de Neuroimagem do Hospital da Clínicas da Unicamp associado ao Instituto Brasileiro de Neurociência e Neurotecnologia (Brainn) realiza umem pacientes de COVID-19 para avaliar oda doença noa longo prazo."É extremamente intrigante e não sabemos a razão pela qual o vírus causa tantos. A via olfatória é uma possível porta de entrada, mas não apenas ela justificaria os problemas", explicou Clarissa Lin Yasuda, neurologista da Unicamp e uma das autoras daPor meio de ressonância magnética, serão avaliadas pessoas que tiveramneurológicas nae apresentamapós a recuperação, aquelas que tiveram poucas alterações e assintomáticos.Na última terça-feira,o jornalista, apresentador esportivo, músico e escritor. Após cerca de duas semanas com o diagnóstico positivo para a doença e de três dias internado, ele sofreu uma(TVC) decorrente da COVID-19.Rodrigues chegou a ser submetido a um procedimento cirúrgico para diminuição da. Em nota oficial, o hospital informou que o paciente encontrava-se em estado grave e coma induzido, na UTI desde o domingo, e que na manhã de terça-feira, após a realização de protocolo de avaliação, foi atestada a sua morte encefálica.A Unicamp e o Brainn já têm umpara identificar fatores de risco para complicações neurológicas em pessoas que adoeceram por conta do novo coronavírus. O objetivo é ajudar na prevenção desses problemas, tanto os imediatos quanto os tardios."No processamento de imagem conseguimos detectar alteraçõessutis. A hipótese é que o vírus poderia causar alteraçõesou mesmo da função cerebral, ou até algum grau de atrofia", avaliou a neurologista.Desde o início da, pesquisadores tentam desvendar a ação no corpo humano do Sars-CoV-2 que, apesar de ser umrespiratório, ataca diversose pode levar à morte não somente pelo dano que causa ao pulmão.Publicações recentes nas revistas científicas New England Journal of Medicine e Brain registram os sintomas neurológicos emcom a, que variam de perda de olfato e formigamento à encefalite e acidente vascular cerebral (AVC).Nenhum desses estudos conseguiu detectar a presença do vírus no- líquido presente no cérebro e na medula espinhal. "Parece que os efeitos não ocorrem por ação direta do vírus e sim por mecanismos mais indiretos que fazemno sistema nervoso", disse Clarissa.O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido avalia que diversasfísicas, cognitivas e psicológicas devem persistir em pacientes, principalmente as respiratórias, se a COVID-19 seguir osda Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars) e da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers).O Sistema de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde aponta que 50% dos pacientes mais graves sobrevivem. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a chance de sequelas aumenta em pacientes graves que tiveramem unidade de terapia intensiva (UTI) e necessidade de usar aparelhos. A recuperação pode levar de três a seis semanas ou mais.