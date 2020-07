Saúde: Brasil registra 921 mortes por covid-19 em 24h; total é de 88.539

O Brasil registrou 921 mortes em decorrência da covid-19 de ontem para hoje, informou nesta terça-feira, 28, o Ministério da Saúde. O total de óbitos chegou a 88.539. No mesmo intervalo, os casos de contaminação tiveram aumento de 40.816, somando 2.483.191 notificações.



O Estado de São Paulo segue como o mais afetado pela doença no País. Ao todo, são 487.654 casos e 21.676 mortes. Contudo, o boletim do Ministério da Saúde não traz os dados referentes ao Estado nas últimas 24 horas.



No mundo, o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos tanto em contaminações quanto em óbitos. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), 4.280.135 americanos foram infectados e 147.672 morreram.