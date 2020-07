Pesquisadores registram formação de coágulos no sangue de pessoas com COVID-19

Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) encontraram coágulos em pacientes que morreram de COVID-19 (foto: Divulgação) coágulos em pequenos vasos existentes embaixo da língua em pacientes infectados pela COVID-19 internados em estado grave. A descoberta, divulgada na plataforma medRxiv, reforça a teoria de que distúrbios de coagulação sanguínea resultantes de uma resposta inflamatória exacerbada ao SARS-CoV-2 estariam na base dos sintomas mais severos da doença. Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) registraramem pequenos vasos existentes embaixo da língua em pacientes infectados pelainternados em estado grave. A descoberta, divulgada na plataforma, reforça a teoria de que distúrbios de coagulação sanguínea resultantes de uma resposta inflamatória exacerbada ao SARS-CoV-2 estariam na base dos sintomas mais severos da









O artigo descreve a análise feita na microcirculação sublingual de 13 pacientes que precisaram ser intubados e submetidos à ventilação mecânica. A região sublingual foi escolhida por ser uma área de mucosa possível de ser acessada de forma não invasiva.





No contexto da COVID-19, o problema está associado ao que se chama de tempestade de interleucinas (proteínas que atuam como sinalizadores imunes), que ativa um processo conhecido como cascata de coagulação. As plaquetas presentes na circulação começam a se agregar, os trombos formados obstruem os pequenos vasos do pulmão e causam microinfartos.





As regiões do tecido que morrem por falta de irrigação dão lugar a tecido cicatricial - processo conhecido como fibrose. Além disso, os microtrombos que se formam na interface do alvéolo pulmonar com os vasos sanguíneos impedem a passagem do oxigênio para as pequenas artérias, prejudicando a oxigenação do sangue.