COVID-19: divórcios crescem 18,7% no terceiro mês de isolamento no Brasil

Aumento dos divórcios coincide com a autorização para que os atos notariais de escrituras sejam feitos de forma remota pelos cartórios (foto: Pixabay)

O número deque oficializaram avem crescendo ao longo dos últimos meses do isolamento social imposto pela pandemia da. Um levantamento do Colégio Notarial do Brasil (CNB) aponta que os divórcios consensuais cresceram 18,7% entre maio e junho deste ano.Em números absolutos, asformalizadas passaram de 4.471 em maio para 5.306 no mês seguinte. O aumento foi registrado em 24 estados, com destaque para o Amazonas (133%), Piauí (122%), Pernambuco (80%), Maranhão (79%), Acre (71%) Rio de Janeiro (55%) e Bahia (50%).O aumento doscoincide com a autorização nacional para que os atos notariais de escrituras – divórcios, inventários, partilhas, compra e venda, doação – e procurações possam ser feitos de forma remota pelos cartórios. O provimento, editado pela Corregedoria Nacional de Justiça, entrou em vigor em junho.Nos dois primeiro meses da, o número de atos praticados em cartórios caiu em razão de restrições ou redução de horário de funcionamento on-line e presencial dos cartórios, além da diminuição das equipes. Em maio, os atendimentos foram retomados e em junho consolidados, segundo informou o CNB."Muitos atos notariais, não só os divórcios, mas também as, estavam represados em razão da pandemia e do isolamento social, e a autorização para a prática de atos on-line destravou essa barreira, fazendo com o que o fluxo dos negócios jurídicos e da formalização da vontade das partes pudesse voltar a ser feito, com a mesma segurança que o ato praticado presencialmente em cartório", explica a presidente do Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF), Giselle Oliveira de Barros.Para realizar o divórcio em, o casal deve estar em consenso e não ter pendências judiciais com filhos menores ou incapazes. O processo pode ser realizado on-line, por computador ou celular, em videoconferência conduzida por um tabelião.