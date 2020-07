Cientistas identificam terceira nuvem de gafanhotos na América do Sul

Uma novafoi identificada no fim da tarde dessa segunda-feira (20), naAinda não há mais informações sobre as dimensões e movimentação dos insetos. Apesar disso, já foram apontadas três nuvens em atividade naDe acordo com o, os cientistas acreditavam que essa nuvem era a mesma vista do Paraguai. Depois de reavaliação, foi apontado que o fênomeno se difere dos outros.

Em nota, o Ministério da Agricultura informou que continua a monitorar a nuvem de gafanhotos em movimento dentro do território argentino. De acordo com a pasta, o tempo quente e seco é favorável para a movimentação dos insetos.



Em comunicado, a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul informa que aumentou a vigilância sobre a possível entrada da nuvem no estado.

A primeira nuvem permanecia na Argentina até domingo (19) enquanto a segunda estava a cerca de 100km do Brasil. A estimativa é que ela passe pelo país.Autoridades brasileiras consideram que a principal forma de combater o problema é por meio do despejo de agrotóxico em direção aos insetos. "Se vier, o que a gente torce para que não aconteça, é controle químico, e tanto a Secretaria de Agricultura do Rio GRande do Sul quanto a equipe do Ministério da Agricultura estão preparados e de prontidão para trabalhar coordenadamente", afirmou o o diretor do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, Carlos Goulart.