Incêndio atinge Casarão Histórico que integra Patrimônio Ferroviário do Rio

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Casarão Histórico anexo à estação de trem de Japeri, na região metropolitana do Rio, na madrugada deste domingo (19). A construção integra o Patrimônio Ferroviário reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Ninguém ficou ferido.



Segundo a SuperVia, concessionária que administra o serviço de trens urbanos no Grande Rio, o fogo começou por volta das 3h, mas só conseguiu ser controlado pelo Corpo de Bombeiros cerca de duas horas depois.



O Casarão Histórico integra o Patrimônio Ferroviário desde 2010. A Supervia lamentou o incêndio no local, que terminou de ser restaurado pela companhia no ano passado ao custo de R$ 2 milhões. Atualmente, o Casarão funcionava como uma unidade operacional da concessionária.



Por medida de segurança, o sistema de energia precisou ser desligado e as estações Japeri, Lages e Paracambi estão fechadas para embarque e desembarque na manhã deste domingo. Os trens do ramal Japeri circulam apenas entre Central do Brasil e Engenheiro Pedreira. Os demais ramais não foram afetados.