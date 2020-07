COVID-19: Brasil tem maior crescimento de mortes de julho e ultrapassa 2 milhões de casos

Brasil rompeu a marca dos 2 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus nesta quinta-feira (16) (foto: Tiziana Fabi/AFP - 6/5/20)

O Brasil ultrapassou nesta quinta-feira (16) os 2 milhões de casos confirmados da COVID-19. Ao mesmo tempo, computou a maior alta de mortes de todo o mês de julho: 1.322 registros de óbitos entraram para o balanço do Ministério da Saúde nas últimas 24 horas.

Com isso, o país soma 2.012.151 diagnósticos e 76.688da doença que assusta o mundo. Foram adicionados ao levantamento 45.403 casos nas últimas 24 horas.

Esse foi o maior salto no número de mortes por COVID-19 no Brasil desde 23 de junho, quando o Ministério da Saúde computou 1.374 óbitos. O recorde continua sendo o anotado no dia 4 de junho: 1.473.