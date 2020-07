Mãe de jovem picado por naja depõe por mais de quatro horas

Após mais de quatro horas de, ado jovem picado por uma, Pedro Henrique Lemkuhl, de 22 anos, deixou a delegacia sem falar com a imprensa. O advogado de defesa também saiu da 144 Delegacia de Polícia (Gama), unidade que investiga o caso, sem dar declarações.

A mulher, identificada como Rose, chegou àacompanhada do marido, o tenente-coronel da Polícia Militar Eduardo Conde . Os dois chegaram por volta das 12h à unidade. Ode Pedro Henrique saiu da delegacia antes da mulher, por volta das 14h30, e voltou em seguida para buscá-la.

'Ganhei de presente', diz jovem que estava com cobra americana ilegalmente

Na manhã desta quinta-feira (16/7), a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de Pedro Henrique Lemkuhl. O jovem mora com a família em um condomínio no Guará 2. O estudante de medicina veterinária é suspeito de integrar um esquema de tráfico de animais. Pedro foi picado por uma naja kaouthia que mantinha em casa, em 7 de julho, e ficou internado por seis dias.

Ainda nesta quinta, um jovem, identificado Nelson Junior Soares, foi detido após a polícia apreender mais uma cobra de espécie corn shake, nativa dos Estados Unidos . O animal estava sendo criada ilegalmente na residência do jovem, no Riacho Fundo. Ainda não se sabe se o caso tem relação com Pedro Henrique.