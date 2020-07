Polícia Civil encontra outra cobra na casa de jovem picado por naja

Comece o dia com as notícias selecionadas pelo nosso editor

Mais cobras foram encontradas na ação desta quinta-feira (foto: PCDF/Divulgação)





Segundo o delegado da 14ª DP, William Ricardo, outra serpente foi encontrada durante a operação, além de medicamentos veterinários e apetrechos utilizados na criação ilegal de animais.



Relembre o caso



Desde que foi picado, Pedro ficou em coma no Hospital Maria Auxiliadora no Gama. Ele recebeu a única dose do soro antiofídico disponível no Brasil, cedida pelo Instituto Butantan em São Paulo. O estudante de medicina veterinária apresentou melhoras e recebeu alta no início da tarde desta segunda-feira (13).





O caso da picada levou as autoridades a apreensão de outros animais que podem ter ligação com Pedro, incluindo 16 serpentes e três tubarões. A suspeita é que o estudante e outros amigos realizam pesquisas ilegais com os animais.

(foto: Ivan Mattos/Zoológico de Brasília)



As cobras apreendidas foram levadas ao zoológico de Brasília onde passam por avaliação de saúde. As autoridades ambientais ainda discutem o destino final dos animais, considerando que há espécies exóticas no grupo.