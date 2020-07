Homem invade cemitério e viola caixão de morto com COVID-19

Comece o dia com as notícias selecionadas pelo nosso editor

Numa das sepulturas violadas, foi enterrado o pai da ajudante de cozinha Luciana Pereira Teixeira (foto: Reprodução/TV Gazeta)

A Polícia Civil de Viana (ES) tenta localizar um homem que invadiu o cemitério de Vila Bethania para praticar atos de vandalismo na madrugada desta terça-feira. Segundo imagens do circuito de segurança da região, ele pulou o muro do local, arrancou cruzes e destruiu placas de granito que cobrem as sepulturas. Em uma delas, havia sido enterrado o corpo de um idoso que morreu com suspeita de coronavírus, de acordo com informações da prefeitura.

Segundo a Secretaria de Defesa Social de Viana, o autor do crime seria conhecido na região e é usuário de drogas. Na mesma noite, ele teria entrado em duas residências que ficam próximas ao cemitério, mas não furtou nada.





Ao pular o muro do local, o vândalo abriu o caixão e rasgou o saco plástico que protegia o corpo. Em mortes por COVID-19, o protocolo sugerido pelas autoridades de saúde é para que os velórios sejam suspensos e os corpos sejam devidamente embalados.





De acordo com o portal A Gazeta, o falecido era pai da ajudante de cozinha Luciana Pereira Teixeira. "Minha irmã e minha prima me ligaram falando que o túmulo estava todo quebrado. Fui lá agora, o caixão está quebrado. O corpo dele só não está exposto porque tinha o plástico. Estou aqui para ver o que vai acontecer, porque isso não pode acontecer, é um absurdo". Ela contou que sua mãe havia morrido há quase um mês, exatamente cinco dias antes do pai.





A prefeitura assegurou que fará gratuitamente o reparo das sepulturas o mais rápido possível.