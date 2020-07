Instituto Vencer o Câncer promove movimento para conscientizar sobre tratamento

O Instituto Vencer o Câncer lança o movimento "Para a saúde não existe Quarentena", uma série de vídeos em que diversos oncologistas, de todo o País, falam sobre o momento que vivemos com a pandemia da covid-19 e a importância da manutenção dos tratamentos dos pacientes oncológicos e dos exames para o diagnóstico dos tumores. Muitas pessoas não estão fazendo seus exames de rotina por causa da pandemia e a expectativa é que os casos de câncer em estágio avançados cresçam.



"Neste momento, ainda é importante manter o isolamento social. Mas, em se tratando do câncer, uma doença igualmente grave, o início e continuidade do tratamento passam a ser prioridade", afirma o oncologista Fernando Maluf. "Os hospitais e laboratórios estão preparados para receber os pacientes com total segurança. A espera, no caso do câncer, pode ser um complicador irreversível", acrescenta.



Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer, divulgadas em fevereiro, antes da quarentena, o Brasil deve registrar 625 mil novos casos de tumores neste ano. Um levantamento das Sociedades Brasileiras de Cirurgia Oncológica e de Patologia mostra que, por causa da pandemia do novo coronavírus, houve redução de até 90% na quantidade de exames que deveriam ser oferecidos em hospitais. Novos vídeos serão postados semanalmente, no canal do Instituto Vencer o Câncer no YouTube.