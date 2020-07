Mandetta e Teich dizem o que teriam feito de diferente para combater a COVID-19

Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, falaram o que teriam feito de diferente em suas respectivas gestões no Ministério da Saúde (foto: Marcello Casal JrAgência Brasil) Em debate realizado neste domingo, no canal GloboNews, os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, falaram o que teriam feito de diferente em suas respectivas gestões no combate à COVID-19.









Ao ser indagado sobre o que teria feito diferente à frente do Ministério da Saúde em relação à COVID-19, Mandetta não citou nenhuma rusga com Bolsonaro. “Eu gostaria muito de ter tido mais testagem, acho que poderíamos ter feito, se soubéssemos que esse vírus era um vírus tão competente para a transmissão. Digo a testagem automatizada, não a testagem de Lacen (Laboratórios Centrais de Saúde Pública), eu acho. Acho que o Brasil teria ido naquele sentido. Se nós pudéssemos ter tido mais equipamentos de proteção individual à disposição, ter ido mais para a atenção básica, para a frente, acho que são as duas coisas”.



Quando Mandetta deixou o Ministério, em 16 de abril, o Brasil tinha 30.891 casos confirmados do novo coronavírus, com 1.952 mortes.





Já Nelson Teich, sucessor de Mandetta no cargo, disse que teria se comunicado mais com a sociedade no curto período em que comandou o Ministério. Ele ficou à frente da pasta entre 17 de abril e 15 de maio, e preferiu deixar o cargo por divergências com Jair Bolsonaro em relação ao uso da cloroquina.





“O que eu faria diferente? Eu teria mais comunicação. Acho que eu comuniquei pouco. Tinha que ter falado mais, principalmente com a sociedade”, disse Teich.