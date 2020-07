'Minimizam horrores': comunidades judaicas repudiam declaração de Yamaguchi

Nise Yamaguchi comparou o pânico gerado diante da pandemia à história das vítimas do Holocausto (foto: Reprodução/YouTube) Nise Yamaguchi comparando o pânico gerado diante da pandemia à história das vítimas do Holocausto foram rechaçados por entidades representativas de comunidades judaicas. A Confederação Israelita do Brasil divulgou, neste domingo (12/7), uma nota conjunta com a Federação Israelita Estado São Paulo repudiando a fala. Os comentários da médicacomparando o pânico gerado diante da pandemia à história das vítimas doforam rechaçados por entidades representativas de. A Confederação Israelita do Brasil divulgou, neste domingo (12/7), uma nota conjunta com a Federação Israelita Estado São Paulo repudiando a fala.









Segundo a avaliação dos representantes, comparações como esta são infundadas, “minimizam os horrores do nazismo e ofendem a memória das vítimas, dos sobreviventes e de suas famílias”, explica.





A crítica se refere a uma declaração feita por Nise durante uma entrevista à TV Brasil, veiculada no domingo passado. Na ocasião, ela fez uma analogia do medo da população à pandemia à situação dos judeus na época do holocausto.





"O medo é prejudicial para tudo. Em primeiro lugar, te paralisa, te deixa massa de manobra. Qualquer pessoa, você pega... Você acha que alguns poucos militares nazistas conseguiriam controlar aquela massa de rebanho de judeus famintos se não submetessem diariamente a humilhações, humilhações e humilhações, tirando deles todas as iniciativas?", comparou a pesquisadora, com a tentativa de pregar um viés otimista para o enfrentamento da crise de saúde.





O discurso também foi considerado ofensivo pela direção do Hospital Israelita Albert Einstein, que abriu uma apuração junto ao comitê de ética institucional e afastou a médica das atividades. Até a conclusão da análise, ela não pode dar entrada a novos pacientes.





Na avaliação de presidente do Albert Einstein, Sidney Klajner, houve banalização da história de sofrimento causada pelos nazistas. “Isso para nós é algo que jamais pode acontecer: uma banalização [da história] em que 6 milhões de judeus que morreram e que a gente convive com várias vítimas, vários sobreviventes e muitos deles fundadores do hospital”, disse à reportagem ao explicar a medida contra a médica.





Por meio de nota da assessoria jurídica, Nise afirmou que não houve negou conduta antissemita e se desculpa por “interpretações errôneas” em analogia de pandemia ao Holocausto.