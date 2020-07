Maria Firmo, avó de Michelle Bolsonaro, está em estado grave devido à COVID-19

Maria Firmo, avó da primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, está na UTI com COVID-19 (foto: TV Brasília)



Do Correio Braziliense



Dez dias após ser internada com falta de ar, ainda é grave o estado de saúde de Maria Firmo, 80 anos, avó da primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro. A idosa testou positivo para a covid-19 e está na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Santa Maria.









Maria Firmo deu entrada no Hospital Regional de Ceilândia em 1º de julho. Ela foi encontrada por vizinhos caída na calçada da rua onde mora, no setor de chácaras do Sol Nascente, periferia de Ceilândia, região administrativa distante 35 Km do Plano Piloto.





Ao chegar no hospital, ela foi colocada no oxigênio. Segundo a reportagem apurou, algumas pessoas a reconheceram como avó de Michelle Bolsonaro e começaram a filmá-la. A idosa não gostou e repreendeu a todos. Na quinta-feira (9/7), quando ela já estava no hospital de Santa Maria, ela teve uma leve melhora.