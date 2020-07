Crivella diz que acesso normal às praias cariocas vai ocorrer somente após vacina

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, afirmou nesta quinta-feira, 9, que o acesso normal às praias cariocas somente será liberado após a descoberta da vacina contra o covid-19, o que segundo ele poderá ocorrer até o verão. Crivella alertou ainda, que haverá multa para as pessoas que estiveram sem máscara na areia, em torno dos R$ 100 por pessoa.



A expectativa era de que Crivella anunciasse hoje a liberação total da frequência nas praias, mas o comitê científico da Prefeitura avaliou que ainda era cedo para flexibilizar o retorno à normalidade. Sem a vacina, a liberação só deve ocorrer se os índices de transmissão chegarem próximo à zero.



A taxa de mortalidade por covid-19 no Rio é de 106 pessoas por 100 mil habitantes. Até ontem já morreram mais de 7 mil pessoas na cidade pela doença (7.101), e 62.463 foram contaminadas.



O prefeito anunciou, também, que por medida de segurança não vai liberar a volta das torcidas aos estádios de futebol, medida que também estava sendo aguardada após a volta dos jogos, com a retomada do Campeonato Carioca.