Saúde: Brasil registra 1.254 mortes por covid-19 em 24h; total é de 66.741

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.254 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou nesta terça-feira, 7, o Ministério da Saúde. O total de vítimas é de 66.741. Já os casos de covid-19 subiram 45.305, para 1.668.589.



Tanto em óbitos quanto em infecções o Brasil está atrás somente dos Estados Unidos. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), morreram 130.133 americanos com a covid-19 e foram contaminados 2.932.596.



O Estado de São Paulo lidera tanto em casos (332.708) quanto em mortes (16.475), seguido do Rio de Janeiro - 124.086 e 10.881, respectivamente.