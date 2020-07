Blecaute em Brasília deixa 101 mil casas sem luz

Mais de 101 mil pessoas estão sem energia desde as 16h45, por causa de uma falha em uma linha de transmissão que abastece boa parte da cidade.



A distribuidora CEB informou, por meio de nota, que, às 16h45, uma ocorrência na linha de Transmissão de 34kV Brasília Norte levou ao desligamento de quatro subestações de energia.



Os cortes afetaram 101.995 unidades consumidoras na Asa Norte, Lago Norte e Sobradinho. "Nossas equipes do operacional já estão atuando para identificar as causas e restabelecer a energia", declarou a CEB, sem dar previsão de retorno da energia, nem da causa do problema.