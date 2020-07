Mais 31 pessoas morrem de covid-19 no Estado do Rio, nas últimas 24h

A covid-19 já matou 10.698 pessoas no Estado do Rio de Janeiro desde o início da pandemia, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Trinta e uma delas apenas nas últimas 24 horas. O número total de casos confirmados da doença é de 121.879, dos quais 101.554 se recuperaram. Desde ontem, mais 587 moradores adquiriram o novo coronavírus.



A capital continua a liderar o ranking de registros da doença. São 60.596 casos acumulados e 6.924 óbitos. Apenas nas últimas 24 horas, mais 363 moradores da cidade do Rio foram infectados e 21 morreram.



Em seguida à capital, aparecem os municípios de Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana do Estado, com 6.722 e 5.683 contaminações acumuladas, respectivamente. Já o registro de óbitos é maior em São Gonçalo, 478, e Duque de Caxias, 456, na baixada fluminense.