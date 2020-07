Subsecretário do DF é detido por suspeita de participação em racha

O motorista do Audi foi encontrado dentro do veículo preso nas ferragens e está internado no Hospital de Base (foto: CBMDF/Divulgação ) O Subsecretário de Esportes do DF, Wesley Wenisgton Vieira dos Santos, está detido por suspeita de participar de um racha por volta das 22h de domingo (5/7) no Noroeste.





Segundo a ocorrência, a disputa envolveu um Audi A4 e uma Mercedes. Wesley dirigia o Mercedes e fugiu do local após o acidente. O motorista do Audi foi encontrado dentro do veículo preso nas ferragens. Os bombeiros chegaram no local e o conduziram até o Hospital de Base.

Por volta das 23h15, Wesley se apresentou e foi conduzido até a 2ºDP para prestar esclarecimento e em seguida foi preso em flagrante.





Em nota, a secretaria afirma que Wesley foi nomeado como subsecretário na última sexta-feira (3/7) mas ainda não tomou posse. A nomeação será tornada sem efeito até a apuração dos fatos.





O outro envolvido no racha é um homem de 22 anos. Ele está internado no Hospital de Base com fratura exposta no tornozelo esquerdo, fratura na costela direita, pneumotórax e corte na cabeça. Apesar disso, o quadro da vítima é estável.