SP registra mais de 16 mil mortos por covid-19; casos passam de 320 mil

O Estado de São Paulo alcançou neste domingo, 5, a marca de 320 mil infectados pelo novo coronavírus. De acordo dados divulgados pela Secretaria de Saúde, o Estado tem até o momento um total de 320.179 casos confirmados e 16.078 óbitos. No último dia, foram registrados 7.649 novos casos e 82 mortes pela covid-19.



Dentre os infectados, 14.904 estão internados, sendo 8.488 em enfermaria e 6.416 em unidades de terapia intensiva, segundo dados da manhã deste domingo. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 63,2% na Grande São Paulo e 63,6% no Estado.



Um total de 175.439 pessoas estão recuperadas, sendo que 47.768 foram internadas e tiveram alta hospitalar. De acordo com a Secretaria, já foram registrados casos em 628 dos 645 municípios de São Paulo, com mortes em 388 deles.



Os óbitos registrados no Estado correspondem a 9.292 homens e 6.786 mulheres, sendo que 74,4% das vítimas tinham 60 anos ou mais.