Coronavírus: blogueira de Feira de Santana ironiza pandemia e faz festa

postou, em seu Instagram, um vídeo que viralizou nas redes sociais. Na gravação, ela promovia sua festa de aniversário, em plena pandemia, e ironizava o coronavírus. Lydi Siqueira, que é design de interiores e influencer digital, da cidade baiana de Feira de Santana,, em seu Instagram, um vídeo que viralizou nas redes sociais. Na gravação, ela promovia sua festa de aniversário, em plena pandemia, e ironizava o coronavírus.





Feira de Santana é uma das maiores cidades da Bahia. O município tem 4.134 casos confirmados da COVID-19, com 67 mortes confirmadas por causa da doença. "A vida é minha, o risco é meu e você não foi convidado para a minha festa. Então fique em casa, fique tranquilo, você não vai pegar COVID e eu vou comemorar com quem eu amo, com quem está comigo, porque a festa é minha e de quem me faz bem", postou Lydi.





Veja um trecho dos stories publicados pela blogueira:

Feira de Santana sem leitos de UTI.

Blogueira feirense fazendo festa pq a vida é dela... pic.twitter.com/p0RUeqnjK5 — publiciotaria (@taloucapoc) July 4, 2020





Depois da enorme repercussão negativa, ela restringiu o perfil no Instagram, no qual acumula 17 mil seguidores. E neste domingo (5/07), ela pediu desculpas pelas declarações e pela realização da festa, que ocorreu nesta sexta-feira (3).





“Revendo tudo, vejo que me expressei muito mal nos meus stories. O ato leviano de ontem me fez refletir ainda mais sobre como posso usar esse canal para promover informação, empatia e amor ao próximo. Não vamos propagar o ódio e o linchamento virtual, nada disso resolverá o que estamos enfrentando agora”, postou.





“Tenho empatia por todas as pessoas que perderam os seus entes e que nesse momento estão sofrendo. Durante todo o isolamento social tenho usado máscara, luvas e tomado todos os cuidados com os que me cercam. Aprendi durante toda minha vida que a nossa caminhada é feita de erros e acertos. Vamos construir dias melhores!”, finalizou.