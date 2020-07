Últimas horas para se cadastrar no auxílio emergencial! Prazo termina hoje

Mesmo com a prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses, o governo federal não alterou o prazo para se cadastra no programa. E o prazo se encerra às 23h59 desta quinta-feira (2/7). Restam, portanto, poucas horas para quem quer receber a ajuda de R$ 600 mensais. Para pedir o auxílio, a pessoa deve entrar no site da Caixa, no endereço https://auxilio.caixa.gov.br/ , e fornecer as informações pedidas.