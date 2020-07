Hidroxicloroquina não teve resultados desejados contra COVID-19, diz OMS

"Hidroxicloroquina não teve os resultados positivos que gostaríamos", disse pesquisadora da OMS (foto: George Frey/AFP)

Líder de equipe para Implementação de Pesquisas da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ana Maria Henao Restrepo comentou sobre osem andamento depara a COVID-19. Durante entrevista coletiva, ela lembrou que afoi testada no estudo comandado pela OMS, mas "infelizmente, não teve ospositivos que gostaríamos" contra essa enfermidade.Anteriormente, Restrepo havia comentado sobre ascom. Ela se disse "encorajada" com os avanços conseguidos em testes, mas também lembrou que não é possível neste momento saber se haverá vacina eficiente contra aSegundo ela, porém, váriastêm avançado nasprevistas nessa busca. "Nos sentimos encorajados com odas vacinas, mas aguardamos mais resultados", disse.A autoridade da OMS informou que há 17 vacinas em alguma etapa das fases de(1, 2 ou 3), neste momento, comde que nas próximas semanas esse número aumente.Restrepo ainda comentou que uma das candidatas, da Universidade, está avançando agora para a fase 3 de testes, enquanto outras cinco delas estão na fase 2.