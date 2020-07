Fraudadores do auxílio emergencial terão de se explicar ao Ministério Público Federal

Auxílio emergencial foi pago para 620 mil pessoas que não tinham direito ao benefício (foto: Marcello Casal JrAgência Brasil) auxílio emergencial, para receber irregularmente a ajuda de R$ 600 por mês durante a pandemia, devem virar algo de investigação do Ministério Público Federal. Segundo Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), o plenário do órgão aprovou, nesta quarta-feira (1/7), o envio do nome dos fraudadores para o MPF. As pessoas que fraudaram o, para receber irregularmente a ajuda de R$ 600 por mês durante a, devem virar algo dedo Ministério Público Federal. Segundo Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), o plenário do órgão aprovou, nesta quarta-feira (1/7), o envio dodos fraudadores para o MPF.





Cerca de 620 mil pessoas receberam sem direito





Relatório feito pelo Tribunal de Contas da União (TCU) aponta que o auxílio emergencial, criado para ajudar pessoas de baixa renda durante a pandemia da COVID-19, foi pago para 620 mil pessoas que não tinham direito ao benefício. Segundo os dados que constam no documento, se o repasse do dinheiro destinado a essas pessoas não for interrompido, o prejuízo para os cofres públicos pode chegar a R$ 1 bilhão.