Estado do Rio confirma mais 118 mortes por covid; total chega a 10.198

O Estado do Rio confirmou 118 mortes por covid-19 entre terça e quarta-feira, 1º de julho, chegando a um total de 10.198 óbitos pela doença desde o início da pandemia. Há ainda 996 mortes aguardando o resultado de testes para confirmar ou descartar o novo coronavírus como a causa.



Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), 115.278 pessoas já tiveram diagnóstico confirmado para a covid-19 no estado. Foram 2.667 apenas nas últimas 24 horas.



A capital fluminense é o principal foco da doença no Estado. Até o momento, o Rio confirmou 57.879 casos. Desses, 6.618 acabaram morrendo.