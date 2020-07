Caso Miguel: Polícia indicia Sarí por abandono de incapaz com resultado em morte

Sarí Côrte Real é primeira-dama de Tamandaré, cidade na Região Metropolitana de Recife (foto: Reprodução/Redes Sociais) Sarí Côrte Real por abandono de incapaz com resultado morte no caso do menino Miguel Otávio, de 5 anos. De acordo com o Art. 133 do código penal, quando há o resultado morte, a pena prevista é de reclusão de 4 a 12 anos. A Polícia Civil de Pernambuco indiciou a primeira-dama de Tamandaréporcom resultadono caso do meninoOtávio, de 5 anos. De acordo com o Art. 133 do código penal, quando há o resultado morte, a pena prevista é de reclusão de 4 a 12 anos.









No dia da tragédia, 2 de junho, chorando e procurando pela mãe, a criança entrou no elevador do edifício duas vezes para buscá-la. Ele chegou a ser impedido pela primeira vez por Sarí, mas conseguiu se desvencilhar na segunda tentativa. Em vídeos de câmeras de segurança, a mulher aparece deixando o menino sozinho no elevador e apertando botões.