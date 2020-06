Campanha celebra diversidade LBGTQIA+ e ajuda comunidade afetada pela covid-19

A campanha ‘Orgulho na Janela’ une toda a comunidade LGBTQIA+ para celebrar a diversidade e ajudar pessoas transvertigênere em situação de rua e que foram ainda mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus. O projeto incentiva a população a colorir suas cidades colocando bandeiras nas janelas e arrecada fundos para a causa.



Esta foi uma alternativa encontrada pelo criador de conteúdo ‘Sou Um Gabriel’ para comemorar o mês do orgulho LGBTQIA+ dentro de casa. O influenciador uniu forças com o grupo poliesportivo Unicorns Brazil e lançou a campanha.



"Se a janela é o lugar mais democrático que temos atualmente, por que não celebrar o orgulho na janela? A proposta é mostrar que, mesmo em quarentena, é possível manifestar a favor de todo tipo de amor, compartilhar essa ideia com vizinhos e, de quebra, nos fortalecermos ainda mais como comunidade ajudando nossas irmãs que mais precisam neste momento", explica.



Como parte da ação, foram criadas as bandeiras que estão à venda e cuja renda arrecadada será revertida integralmente em fundos para a compra de kits emergenciais que ajudarão pessoas transvestigênere em situação de rua afetadas pela covid-19.



A iniciativa é uma parceria com a Casa Chama e o Projeto Existimos, instituições reconhecidas por acolher transvestigêneres. Entre os itens que serão doados com a venda das bandeiras serão barracas, cobertores e kits de redução de danos.



"Infelizmente esse ano não podemos ir às ruas, comemorar, vibrar, mostrar ao mundo quantos somos. Se a cidade, o País e o mundo ficarem coloridos, todos verão nossa verdadeira força. Em casa ou na rua, não podemos nos calar e não podemos deixar de brilhar. Não se trata apenas da letra que você representa e, sim, de toda uma comunidade que precisa de você", enfatiza Bruno Host, criador do Unicorns Brazil, junto com Filipe Marquezin e Pedro Gariani.



Quem quiser participar da campanha, basta entrar no site.