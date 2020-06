Brasil tem 1.109 mortes por covid-19 em 24h e total vai a 57.070, diz ministério

O Ministério da Saúde informou neste sábado, 27, que foram registradas 1.109 mortes e 38.693 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas no Brasil. No total, o País soma 57.070 óbitos e 1.313.667 contaminados.



Dos casos confirmados de coronavírus no País, 715.905 são de pacientes recuperados e 540.692 estão em acompanhamento.



O Estado de São Paulo lidera em número de casos (265.581) e mortes (14.263) decorrentes da doença, seguido pelo Rio de Janeiro (108.803 casos e 9.789 óbitos) e Ceará (106.628 e 5.981).