Brasil continua liderando em novos casos diários da COVID-19, mesmo com alta nos EUA

No acumulado, os Estados Unidos têm 2,41 milhões de contaminações, e o Brasil chegou a 1,27 milhão de casos (foto: Douglas MAGNO / AFP)

Embora continuem sendo o país com mais casos dae vivam um momento de reaceleração nas contaminações, os. Nesta sexta-feira, 26, o Ministério da Saúde confirmou mais 46.860 casos da doença, enquanto o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, (CDC, na sigla em inglês) informou mais 40.588 contaminações. Os dois países lideram a lista dos que mais registram novos casos da doença causada pelo coronavírus.No acumulado, os Estados Unidos têm 2,41 milhões de contaminações, e o Brasil chegou a 1,27 milhão de casos. Desde 31 de março, ou seja, há 27 dias seguidos, o Brasil é líder mundial em novos casos, considerando a média semanal. O dado é da plataforma Our World in Data, ligada à Universidade de Oxford, no Reino Unido. Ambos os países, no entanto, têm números parecidos, com as médias no período variando entre 21 mil a 35 mil casos ao dia no Brasil e entre 21 mil a 33 mil casos diários nos Estados Unidos.Apesar da proximidade desses números, os EUA testam sete vezes mais do que o Brasil; de acordo com a plataforma Worldometers, são no momento 13,4 mil testes por milhão de habitantes (pmh) no Brasil e 94,4 mil testes pmh nos EUA.