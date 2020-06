Bolsonaro anuncia e efetiva Carlos Decotelli no Ministério da Educação

O presidente da República, Jair Bolsonaro, efetivou no período da tarde desta quinta-feira, 25, a nomeação de Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de ministro da Educação. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) que circula nesta quinta à tarde.



Bolsonaro anunciou a escolha do novo ministro da Educação um pouco antes do ato oficial, em sua página no Facebook.



No governo Bolsonaro, Decotelli foi presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) por seis meses, entre fevereiro e agosto de 2019.



Ele substitui Abraham Weintraub, exonerado na semana passada.



"Informo a nomeação do Professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de Ministro da Educação. Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela UERJ, Mestre pela FGV, Doutor pela Universidade de Rosário, Argentina e Pós-Doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha", publicou Bolsonaro.



Segundo informações do próprio Ministério da Educação, ele é financista, escritor e professor.