Consórcio de imprensa aponta total de 54.434 mortes por covid-19 no País

O Brasil registrou 15.247 novos casos do novo coronavírus desde as 20 horas da quarta-feira, 24. A soma de casos chega a 1.207.721.



Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 25, e são de levantamento conjunto feito pelos veículos de comunicação O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha de S.Paulo e UOL.



O total de mortos está em 54.434, com 560 novos óbitos registrados desde as 20 horas da quarta-feira, conforme levantamento do consórcio junto às secretarias estaduais de Saúde.