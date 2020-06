O Brasil registrou 5.972 novos casos do novo coronavírus desde as 20h de ontem. A soma de casos chega a 1.157.451. O total de mortos está em 52.951, com 180 novos óbitos registrados desde as 20h de ontem, segundo dados do levantamento realizado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde.