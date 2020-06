Governo nomeia secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde

O Diário Oficial da União (DOU) desta Terça-feira (23) publica a nomeação do médico Raphael Camara Medeiros Parente para exercer o cargo de secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. A nomeação é assinada pela Casa Civil da Presidência. Raphael Parente é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutor em Ginecologia, mestre em Saúde Pública e tem MBA em Gestão de Saúde. Ele assume o posto no lugar de Erno Harzheim, exonerado no fim de abril, ainda na gestão do então ministro da Saúde, Nelson Teich.