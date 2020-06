Idoso com suspeita de coronavírus morre ao tentar fugir de hospital

Paciente com suspeita de COVID-19 fugiu do Hospital Metropolitano Várzea Grande, no Mato Grosso (foto: Christiano Antonucci/ Governo de Mato Grosso) idoso de 78 anos morreu ao tentar fugir de um hospital em que estava internado com suspeita de COVID-19. Ele pulou pela janela de um banheiro e foi encontrado morto, com um corte na cabeça. Umde 78 anos morreu ao tentarde umem que estava internado com suspeita de. Ele pulou pelade um banheiro e foi encontrado morto, com um corte na cabeça.





SAIBA MAIS 13:48 - 22/06/2020 Casos de covid-19 em SP somam 221.973 e óbitos chegam a 12.634

10:18 - 22/06/2020 Secretário Estadual de Saúde do Rio deixa o cargo

10:40 - 22/06/2020 Coronavírus: Maioria dos brasileiros não confia nos números dos governos, diz pesquisa Hospital Metropolitano de Várzea Grande, em Mato Grosso, na madrugada de sábado (20) para domingo (21). De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso (SES-MT), a profissional de enfermagem que acompanhava o paciente estranhou a demora no banheiro e acionou a equipe. Ao tentar entrar no local, porém, eles encontraram a porta trancada. O caso aconteceu no, em Mato Grosso, na madrugada de sábado (20) para domingo (21). De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso (), a profissional de enfermagem que acompanhava o paciente estranhou a demora no banheiro e acionou a equipe. Ao tentar entrar no local, porém, eles encontraram a porta trancada.





Ao constatarem que o homem não estava mais no banheiro, os profissionais começaram a procurá-lo nos arredores do hospital e acabaram por achá-lo já morto, com um corte profundo na cabeça. Ainda segundo a SES-MT, a família foi avisada imediatamente. A polícia também foi ao local e investiga o caso.





Em nota, a direção do Hospital Metropolitano disse que "todos os cuidados necessários ao quadro clínico do paciente estavam sendo devidamente supridos, bem como exercido o acompanhamento profissional individualizado". O Governo do Estado, por sua vez, lamentou o ocorrido e se solidarizou com a família.