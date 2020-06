Casos de covid-19 em SP somam 221.973 e óbitos chegam a 12.634

O secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, informou que o Estado atingiu a marca de 221.973 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus e 12.634 óbitos pela covid-19.



Segundo o secretário, o índice de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 65,6% e, na região metropolitana da capital, de 68,8%.



De acordo com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, neste fim de semana o interior do Estado passou a capital em número de casos confirmados de covid-19.



Vinholi também informou que há casos registrados da doença em pelo menos 600 dos 645 municípios do Estado.