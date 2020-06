Profissionais da saúde fazem atos pelo Brasil para homenagear vítimas da covid-19

Uma série de atos de profissionais de saúde em homenagem a pacientes e médicos que morreram de covid-19 foi realizado neste domingo, 21, em várias capitais do País. As manifestações foram coordenados pela Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia e pela Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares.



Em São Paulo, o protesto ocorreu na Praça Roosevelt, na região central. Com máscaras de proteção, os profissionais da saúde fizeram um ato silencioso, segurando cruzes que simbolizavam as vidas perdidas.



Em manifesto, os organizadores afirmam que os atos servem para alertar que "a maior parte das mortes por covid-19 em nosso País seriam evitáveis, caso o governo federal não tivesse uma posição genocida frente à pandemia". Eles também se posicionaram contra declarações hostis do presidente Jair Bolsonaro aos profissionais de saúde e dizem que os militares no Ministério da Saúde comprometem o trabalho técnico frente à pandemia. Neste sábado, 20, o Brasil chegou à marca de 50 mil mortos pela covid-19.