Triste fim para os stalkers: WhatsApp tira status 'online' e 'visto por último'

Uma instabilidade no WhatsApp é o assunto mais comentado do mundo no Twitter. No início da tarde desta sexta foi percebido que a plataforma deixou de exibir os status ''online'', ''visto por último'', ''digitando'' e ''gravando áudio'', pegando os usuários de surpresa. Há quem diga que se trata de uma atualização do sistema.



A falha acontece tanto no WhatsApp Web quanto para celulares iOS e Android, o que fez muitos usuários reclamarem nas redes sociais por não saberem se estão sendo ignorados ou não. Se o problema for realmente uma nova faceta da plataforma, seria um triste fim para os stalkers, que não poderão mais contar com a ajuda do aplicativo para 'adivinhar' o que o crush anda fazendo.



Por outro lado, para alívio geral, o check azul, o aviso de mensagem lida, continua funcionando.