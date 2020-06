Apostas para a Quina de São João começam nesta sexta-feira (19)

(foto: Reprodução / Loterias Caixa)

Começam nesta sexta-feira (19) as apostas exclusivas para a Quina de São João, concurso especial de número 5.299. O prêmio estimado é de R$ 140 milhões e não acumula. O sorteio será dia 27, no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela RedeTV a partir das 20h.



Os sorteios também são transmitidos ao vivo diariamente pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).









O último sorteio da Quina teve um único vencedor no prêmio principal, que levou a bolada de 2,3 milhões para a casa. O vencedor ou vencedora misterioso fez sua aposta em uma casa lotérica da cidade de Santos Dumont, no sul de Minas. Dessa vez, o prêmio do concurso é quase 70 vezes maior.





Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Quina de São João e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá mais de R$ 242 mil em rendimentos mensais. O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 200 carros de luxo, no valor de R$ 700 mil, cada.





Vale lembrar que esse concurso em específico não é acumulativo, e se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 5 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (4 números) e assim por diante. As apostas podem ser feitas nos volantes específicos ou nos de concursos regulares em qualquer lotérica do país, no app Loterias CAIXA e no Portal Loterias CAIXA.