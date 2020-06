Confronto na Rocinha deixa um morto e três feridos, entre eles um PM

Um homem foi morto e três ficaram feridos, sendo um deles policial militar, durante confronto nesta manhã na favela da Rocinha, zona sul da cidade, segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar.



De acordo com a secretaria, policiais militares da UPP Rocinha estavam se deslocando para assumir o serviço quando, na localidade conhecida como Largo do Boiadeiro, foram atacados a tiros por criminosos fortemente armados, que estavam no interior de pelo menos três veículos.



"Houve confronto e duas viaturas foram atingidas, um dos policiais sofreu um ferimento por estilhaços no braço e foi socorrido ao Hospital Municipal Miguel Couto", informou a secretaria em nota neste domingo.



Os feridos foram levados para o mesmo hospital e um deles não resistiu aos ferimentos. Um suspeito com passagens anteriores pela justiça foi ferido e não resistiu. Outros dois homens foram atingidos no pé e na mão.



A ocorrência está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios.