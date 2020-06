Assaltantes roubam respirador e desfibrilador de ambulância em SP

Bandidos também levaram um respirador, cilindro de oxigênio e desfibrilador (foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press) roubaram na noite desta sexta-feira (12) um respirador, um cilindro de oxigênio e um desfibrilador de uma ambulancia do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na Zona Norte de São Paulo. Dois homensna noite desta sexta-feira (12) umde umado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência () na Zona Norte de São Paulo.









A dupla seguiu até mais um posto do Samu, na Avenida Voluntários da Pátria, mas não encontrou o médico de plantão e levaram outra ambulância e o motorista. As informações são do portal G1.





A ambulância e o motorista foram deixados no bairro da Casa Verde. Os assaltantes não foram encontrados até o momento.