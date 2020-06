Ministério da Saúde registra 909 óbitos por coronavírus nas últimas 24 horas

(foto: Estado de Minas)

Depois decom registros que ultrapassavampor dia, o número de mortes apresentado pelonesta sexta-feira constatou. De acordo com a pasta,foram notificadas nas. Ao todo,já perderam a vida pela. Com, o país temdesde o começo da pandemia.Com a leve queda no número de óbitos, a taxa de letalidade que estava emnessa quinta,. Houve, também,. Ontem, o boletim indicou. Nesta sexta, o índice subiu paraEm dados globais, o Brasil superou o Reino Unido em relação aose é o segundo país com mais óbitos. O país estrangeiro já confirmou, enquanto o Brasil totalizou

O Nordeste segue sendo a região do país com maior número de casos confirmados de coronavírus. O boletim epidemiológico aponta 292.806 ocorrências da doença, sendo 75.705 apenas no Ceará. O Sul, por sua vez, concentra o menor número de pacientes com COVID-19 no Brasil, com 36.254 notificações.

O Sudeste está um pouco atrás do Nordeste em número de casos, com 292.806 pacientes infectados pela COVID-19, mas lidera a triste estatística de óbitos, com 19.217 vidas perdidas por coronavírus. O Nordeste, neste caso, aparece em segundo, com 13.367 mortes causadas por complicações da doença.



Com 20.106 casos confirmados de pacientes com coronavírus, Minas Gerais tem a segunda menor incidência de COVID-19 no Brasil, com 95 ocorrências por 100 mil habitantes, perdendo apenas para o Paraná, que tem 76,1 notificações por 100 mil habitantes. O estado mineiro tem 446 óbitos pela doença.