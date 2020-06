COVID-19: Brasil tem 41.162 mortos, segundo consórcio de veículos de imprensa

Dados atualizados até as 13h, desta sexta-feira (12), mostraram que, foram registradosde contaminação pela, desde o levantamento das 20h dessa quinta-feira (11). O país segue como o terceiro do mundo com mais mortos pelo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido.

Mesmo com o recuo do que voltou a divulgar o consolidado de casos e mortes , o consórcio dos veículos de imprensa segue com o objetivo de informar os brasileiros sobre a evolução da COVID-19 no país, cumprindo o papel de dar transparência aos dados públicos. Nessa quinta-feira (11), a pasta informou, por volta das 18h30, que o Brasil contabilizou 1.239 óbitos e mais 30.412 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Com isso, segundo a Saúde, no total são 802.828 casos confirmados e 40.919 mortes causadas pelo coronavírus.